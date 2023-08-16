قطر: منفتحون لأي دور تقريبي بين الجزائر والمغرب
أكدت قطر انفتاحها لأي طلب رسمي لتقريب وجهات النظر بين كل من الجزائر والمغرب ورأب الصدع بين البلدين.
وردا على سؤال طرحته صحيفة “القدس العربي”، حول الرسائل المتبادلة بين الدوحة والجزائر والدوحة والرباط مؤخرا، تشير إلى محاولات قطرية للمساهمة في الموضوع، قال ماجد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، تلقى رسالة خطية من عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، تتصل بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
وبخصوص إن كانت تلك الرسائل التي تبادلتها القيادة القطرية مع كل من الجزائر والرباط تحمل تفاصيل دور محتمل للدوحة في الموضوع، ذكر ماجد الأنصاري أن العلاقات العربية البينية يجب أن يكون عنوانها الرئيسي التفاهم المشترك.
وصرح بأن الدوحة ملتزمة بأي دور يطلب منها أو يمكنها تحقيقه في إطار هذه الرؤية المتعلقة بالمنطقة.
17 تعليقات
اخبار خاصة بفءة خاصة نحن المغاربة الشرفاء كالمرآة نرد على الحركة كيف ما كانت نقلدها . عاش المغاربة الشرفاء ويبقى الذل في جبين الصحافة الصفراء وناشري الازبال. الوطن ثم الوطن أولا والقرطاس للعدو لا غير ويحيى وطني شامخا برجاله .
قطر لعبت و تلعب دورا محوريا في تخريب العلاقات بيت الدول و تتدخل في شؤون البلدان بهدف زعزعة أمنها بدعم من تركيا و امريكا و دول استعمارية أخرى و ما حدث في العراق و سوريا و ليبيا و السودان…خير دليل .
و لا زالت قناة الخنزيرة تأخذ موقفا معاديا لوحدها الترابية .
خطاب صاحب الجلالة َ محمد السادس تجاه الجزائريين واضح اليد الممدودة. كان جواب النظام الجزائري الهجوم علينا كعادتهم. انا من الذين اعارض هذه الوساطة.
الصراع المغربي الجزائري لن ينتهي..
نظام الكابرانات يكن الحقد للمغرب..
اللهم أصلح بين ألاخوين..
نتمنى طي صفحة الماضي بين المغرب والجزائر..
الخلاف بين البلدين كان ولازال وسيستمر لأن نظام الكابرانات لا يريد الصلح..
جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مد يد الصلح للجزائر عدة مرات دون الاستجابة للصلح..
الشعب المغربي والجزائري إخوة..
نتمنى عودة العلاقات المغربية الجزائرية في احسن حال..
شكرا للدول العربية الشقيقة على هذه المبادرة الطيبة..
اللهم اجمع شمل الدول العربية والإسلامية..
اللنلكة المغربية تمد يدها دائما للاشقاء وسيدنا يعبر دائما عن السلم والسلام…
عاشت المملكة المغربية من طنجة الى لگويرة… انتهى الكلام…
شكرا جزيلا لاشقائنا في قطر…
رسالة الجزائر لقطر كانت لإخبا ها بقضية إستدعاء أمريكا لعطاف و أسرار سرية كان مخطط لها بين قطر و الجزائر من أجل تأجيلها أو تغيير الخطة
Mais l’Algérie n’a pas le droit, c’est la France qui décide
لا لأي علاقة مع الكراغلة ،لا لليد الممدودة.نريد المعاملة بالمثل ، دعم القبايل سياسيا وبالسلاح ،دعم الأزواد ، دعم الطوارق ،كنا يفعلون مع البوليزاريو .هذا أصبح مطلب شعبي