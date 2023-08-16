قطر: منفتحون لأي دور تقريبي بين الجزائر والمغرب

2023-08-16 / 10:24
0
هبة بريس - وكالات

أكدت قطر انفتاحها لأي طلب رسمي لتقريب وجهات النظر بين كل من الجزائر والمغرب ورأب الصدع بين البلدين.

وردا على سؤال طرحته صحيفة “القدس العربي”، حول الرسائل المتبادلة بين الدوحة والجزائر والدوحة والرباط مؤخرا، تشير إلى محاولات قطرية للمساهمة في الموضوع، قال ماجد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، تلقى رسالة خطية من عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، تتصل بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وبخصوص إن كانت تلك الرسائل التي تبادلتها القيادة القطرية مع كل من الجزائر والرباط تحمل تفاصيل دور محتمل للدوحة في الموضوع، ذكر ماجد الأنصاري أن العلاقات العربية البينية يجب أن يكون عنوانها الرئيسي التفاهم المشترك.

وصرح بأن الدوحة ملتزمة بأي دور يطلب منها أو يمكنها تحقيقه في إطار هذه الرؤية المتعلقة بالمنطقة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تصريحات جديدة لشنقريحة يجتر فيها أسطوانة العداء للمغرب

تصريحات جديدة لشنقريحة يجتر فيها أسطوانة العداء للمغرب

2023-08-15 / 20:25
Photo of الملك: عازمون على توطيد علاقات الصداقة بين المغرب والكونغو

الملك: عازمون على توطيد علاقات الصداقة بين المغرب والكونغو

2023-08-15 / 15:10
Photo of الملك: متمنياتنا للشعب الهندي الصديق بموصول التقدم والازدهار

الملك: متمنياتنا للشعب الهندي الصديق بموصول التقدم والازدهار

2023-08-15 / 13:47
Photo of نواب فرنسيون يطالبون ماكرون باتخاذ موقف واضح تجاه قضية الصحراء المغربية

نواب فرنسيون يطالبون ماكرون باتخاذ موقف واضح تجاه قضية…

2023-08-14 / 20:24
Photo of صحيفة جنوب إفريقية: على الاتحاد الإفريقي دعم الوحدة الترابية للمغرب

صحيفة جنوب إفريقية: على الاتحاد الإفريقي دعم الوحدة الترابية…

2023-08-14 / 18:43
Photo of الملك يعزي بايدن في ضحايا حرائق جزيرة ماوي

الملك يعزي بايدن في ضحايا حرائق جزيرة ماوي

2023-08-14 / 17:25
Photo of هل ستلغي اسرائيل والمغرب التأشيرة بين البلدين؟

هل ستلغي اسرائيل والمغرب التأشيرة بين البلدين؟

2023-08-14 / 13:42
Photo of بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة

بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة

2023-08-14 / 13:33
Photo of ماكرون محاصر من برلمانيي حكومته لإبداء موقف رسمي حول ” الصحراء المغربية “

ماكرون محاصر من برلمانيي حكومته لإبداء موقف رسمي حول…

2023-08-13 / 17:14
Photo of بعد لقاء عطّاف ببلينكن ..سالم عبد الفتاح “لهبة بريس”:استحضار الجزائر لقضية الصحراء في جميع اللقاءات يؤكد تورطها

بعد لقاء عطّاف ببلينكن ..سالم عبد الفتاح “لهبة بريس”:استحضار…

2023-08-12 / 18:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق