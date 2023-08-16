حكم بحبس مخرج إيراني لعرضه فيلمه في مهرجان كان السينمائي

القسم الفني: هبة بريس

قضت محكمة في طهران بحبس المخرج الإيراني الشهير سعيد روستايي ستة أشهر، بسبب عرض فيلمه “إخوة ليلى” في مهرجان كانّ السينمائي عام 2022، وفق ما أفادت مواقع إعلامية إيرانية.

ويشار إلى أن”إخوة ليلى” هو فيلم طويل عن عائلة فقيرة على وشك التفكك في إيران الغارقة في أزمة اقتصادية كبرى.

ومنع عرض الفيلم في إيران منذ صدوره في العام الماضي، إذ تعتبر السلطات أنه “خرق القواعد عبر المشاركة من دون إذن في مهرجاني كانّ وميونخ”.

وأوردت صحيفة اعتماد الإصلاحية الإيرانية، أنّ “المحكمة الثورية في طهران قضت بحبس مخرج فيلم إخوة ليلى سعيد روستايي، ومنتجه جواد نوروز بيكي، ستة أشهر”. وأدانتهما المحكمة بـ”المساهمة في دعاية معارضة للنظام الإسلامي” في إيران.

ووفقاً لذات المصدر،فقد قرّرت المحكمة أن يقضي السينمائيان خمسة في المائة فقط من العقوبة الصادرة بحقهما، أي نحو تسعة أيام، مع “تعليق تنفيذ العقوبة المتبقية مدى خمس سنوات”، غير أنه “خلال مدة تعليق العقوبة، يتعين على المتهمين الامتناع عن الأنشطة المتّصلة بالجريمة المرتكبة، وعدم التواصل مع أشخاص ينشطون في مجال السينما”.

والحكم قابل للاستئناف “خلال 20 يوماً من صدوره”، وفقا للصحيفة.

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