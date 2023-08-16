تازة.. تطويق حريق غابة مغراوة بنسبة 75 %

هبة بريس

أكد المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، مراد الصفدي، يوم الثلاثاء، أنه تم تطويق الحريق الذي اندلع يوم الجمعة الماضي بغابة مغراوة في إقليم تازة بنسبة 75 في المائة، مشيرا إلى تواصل الجهود لليوم الخامس تواليا لإخماد هذا الحريق الغابوي.

وأوضح الصفدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحريق، الذي استقرت شدته، تم التحكم فيه حاليا بنسبة تصل إلى 75 في المائة”، لافتا إلى أن الظروف الجوية كانت مواتية اليوم.

وسجل المسؤول الإقليمي أن “رياحا تصل إلى 40 كلم/ساعة، مساء الاثنين، تسببت في اشتعال النيران ببعض المناطق، مما عقد مهمة الفرق المكلفة بالتدخل الميداني”، مبرزا أهمية التدخلات الميدانية التي تم إطلاقها في الساعات الأولى من هذا الصباح لإخماد الحرائق التي ظلت مشتعلة وسط الغابة.

وأشار إلى أن المساحة المتضررة من الحرائق بلغت حوالي 780 هكتار حتى الآن، مضيفا أنه لم يتم تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.

وتواصل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوقاية المدنية، والدرك الملكي والقوات المساعدة، مدعومة بوحدات عسكرية تابعة للحامية العسكرية بتازة التدخل وبثلاث طائرات من نوع “كنادير” تابعة للقوات الملكية الجوية تدخلاتها الميدانية لإخماد هذا الحريق.

وتعبأت السلطات المحلية، مدعومة بالدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة، وكذا جماعة مغراوة، لإجلاء قاطني نحو 50 مسكنا بثلاثة دواوير تابعة لجماعة مغراوة.

وقد تم إيواء أزيد من 100 شخص من قاطني هذه الدواوير الثلاثة، القريبة من محيط النيران، بمؤسسات الاستقبال الموجودة بمركز الجماعة.

وأعرب السكان الذين تم إجلاؤهم، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن شكرهم لفرق الإنقاذ والسلطات المحلية على جهودها وسرعتها في تنفيذ علمية الإجلاء وتأمين ممتلكات الساكنة المتضررة.

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