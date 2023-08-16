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طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-08-16 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من داخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية والمناطق الداخلية الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات رعدية وهبوب رياح قوية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالمنطقة الشرقية وأقصى الجنوب.

وستتشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل، إلى جانب تسجيل هبات لرياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و21 درجة بمرتفعات الأطلس وقرب السواحل، وما بين 27 و33 درجة بالجنوب-الشرقي وداخل سوس، وستكون ما بين 21 و27 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا ضئيلا بالأقاليم الجنوبية، وستبقى دون تغيير مهم بباقي الجهات.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال البيضاء، وهائجا بالجنوب.

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