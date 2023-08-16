جميلة البدوي تطرح جديدها الفني “شرارة”

2023-08-16 / 13:53
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نجلاء مزيان : القسم الفني

طرحت الفنانة المغربية جميلة البدوي أحدث أعمالها الفنية تحت عنوان “شرارة”، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية “شرارة” هي من كلمات محمد المغربي، وألحان مهدي مزين،و إخراج مراد دالكيك، فيما تكفل بتوزيعها بشكل مشترك كل من مادرا وطارق الحجيلي.

وجدير بالذكر أن آخر أعمال البدوي كانت أغنية “ايه غيرك” التي طرحتها قبل حوالي 5 أشهر باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام وإنتاج شركة “روتانا”.

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تعليق واحد

  1. ماكياج الصباغة والغناء واللا فائدة للمجتمع
    تزوجي خير لك لتلد اطفالك ليكونوا عسكرا يحمون البلد لان الشغل في البلد منعدم بسبب سياسة البلد الفاسدة
    اما التفاهة والذل مللنا منه

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