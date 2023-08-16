بسبب “المايوه”.. ليلى الحديوي في مرمى الانتقادات

2023-08-16 / 09:31
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القسم الفني: هبة بريس

تعرضت الفنانة المغربية ليلى حديوي،لوابل من الانتقادات عقب ظهورها ب”المايوه” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

وتقاسمت عارضة الأزياء المغربية مع متابعيها بعض اللحظات من عطلتها الصيفية، حيث ظهرت و هي تستمع بوقتها رفقة أصدقائها.

وانتقد العديد من النشطاء إطلالة الحديوي ب”المايوه”، مبرزين أنها فنانة مغربية تنتمي لبلد إسلامي لذا وجب عليها الإبتعاد عن ملابس المراهقات، فيما اعتبر البعض الآخر أنها حرية شخصية ولا يحق لأحد التدخل في ملابسها.

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‫6 تعليقات

  1. هل هي “فنانة” ام “عارضة ازياء” ام “مصممة ازياء” ام ممثلة” ام “مقدمة برامج” …الخ..امثل هده”الفنانة” لها “مواهب” اخرى وهي من فتحت لها الباب لتطل على المغاربة -رغما عنهم-لتظهر لهم “مفاتنها-التي لا طعم ولا لون لها..

  2. إشهار رخيص لامرأة جعلت نفسها رخيصة.
    امرأة لم تتعظ شيئا من وفاة ابيها في موسم الحج.

  3. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك…
    (كل شاة تتعلق من كراعها)

  5. اتمشي حتى عريانة انا شغلي. واش سرقات دارت شي حاجة كيعاقب عليها القانون. شعب مسالي فمخي.غطي عينك اتهنا منين نتا عنيك كيشوفو غي جسد المرأة.

  6. غريبة اهتمامات البعض من مواطني هذا البلد.فيما ينفعهم أو يضرهم شكل هذا أو لباس ذلك.

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