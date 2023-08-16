البوابات السبع.. أول عمل سوري يستعين بالذكاء الاصطناعي

القسم الفني: هبة بريس

في الوقت الذي يثير فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في المهن الفنية والثقافية الكثير من الجدل، فإن المخرج السوري محمد عبد العزيز على وشك الإنتهاء من تصوير “البوابات السبع” الذي يعد أول عمل سوري يستعين بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال عبد العزيز عبر صفحته بموقع فايسبوك، :”منذ فترة طويلة كان يشغلني هاجس إنجاز عمل من صنف الخيال العلمي يتطرق لبعض النظريات الفيزيائية كالانتقال عبر الزمن وانقسام الفوتون على ذاته وبالتالي تواجد شخص بمكانين بذات الوقت”.

وأضاف قائلا:”الذكاء الاصطناعي أجد فيه الخير الكثير لنقلنا إلى حقبة جديدة يكون الإنسان فيها مندمجا مع الآلات والتطبيقات الذكية، إنه تحول ومنعطف كبير بتاريخنا التطوري، لقد شارفنا على نهاية الإنسان البدائي الذي تشوبه الكثير من الأعطاب والعيوب الوراثية، وحان الوقت للاندماج مع التكنولوجيا وبدء رحلة جديدة يقوم فيها الإنسان باكتشاف حقول جديدة عاجزون نحن بصيغتنا البيولوجية الحالية في خوضها”.

وواصل قائلا:”أنا منحاز بقوة للإنسان النصف آلي أو الكامل بكينونته المندمجة عبر الأنظمة الذكية…لقد انتهى عصر الإنسان البدائي الذي نحن عليه اليوم وحان وقت التغيير الشامل”.

وتابع في تدوينة أخرى:”أيام قليلة وننتهي من العمليات الفنية للبوابات السبع..العمليات التي امتدت لفترة تجاوزت السنة شارفت على الانتهاء..عميق الشكر لكل الشركاء اللذين ساهموا بإيمان لامحدود ومحبة مطلقة وما زالوا يسعون بكرم ونبالة في سبيل إيصال هذه التجربة السورية الرائدة إلى النور إلى الضياء.. أول عمل سوري يستعين بالذكاء الاصطناعي”.

وينتمي المسلسل لنمط الخيال العلمي، حيث تدور أحداثه حول السفر عبر الزمن، ويحكي قصة بوابات مدينة دمشق وكيفية إنشائها وتطورها عبر العصور.

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