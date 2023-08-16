مريم حسين:”عطري خاص بالمتزوجات فقط”

القسم الفني: هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية مريم حسين، جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب شرطها الذي وضعته للنساء اللواتي يرغبن بشراء عطرها الجديد الذي أطلقته قبل أشهر.

وقالت مريم حسين إن عطرها لا يصلح إلا للمرأة المتزوجة ولا يصلح للشابة العزباء: “هذا العطر خاص للحريم فقط، الحريم المتزوجة، عادة أنت تفهمينها.. المرأة السنغل لا تضعه، إذ تضعه المرأة لرجلها فقط”، مضيقة:”قد تضعه العزباء إذا كان لديها نيات أخرى”.

وواصلت المتحدثة ذاتها حديثها :”لازم على من تطلب عطري، أن تظهر وثيقة الزواج أولاً”.

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