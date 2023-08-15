أكادير .. توقيف مواطن سويدي موضوع مذكرة بحث دولية

هبة بريس -

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار مدينة أكادير من توقيف مواطن سويدي كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، صادر عن السلطات القضائية السويدية للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم مالية، حيث تحصل على مبالغ مالية بطرق تدليسية واحتيالية من مجموعة من الوكالات البنكية بالسويد.

وأوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “انتربول”، بأنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بستوكهولم، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم مالية في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و 2020، حيث تحصل على مبالغ مالية بطرق تدليسية واحتيالية من مجموعة من الوكالات البنكية بالسويد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات السويدية بهذا التوقيف قصد إرسال ملف التسليم.

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