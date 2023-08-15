الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة في السودان

هبة بريس - وكالات

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء (15 غشت ) ، أن ما يربو على مليون شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة، فيما يعاني السكان في الداخل من نفاد الغذاء ويموت بعضهم بسبب غياب الرعاية الصحية بعد أربعة أشهر من اندلاع الصراع.

وألحق الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الدمار بالعاصمةالخرطوم وتسبب في وقوع هجمات بدوافع عرقية في دارفور، وهو ما يهدد بإدخال السودان في حرب أهلية طويلة الأمد وبزعزعة استقرار المنطقة.

وقالت وكالات الأمم المتحدة في بيان مشترك “الوقت ينفد أمام المزارعين لزراعة المحاصيل التي ستطعمهم هم وجيرانهم. الإمدادات الطبية شحيحة. الوضع يخرج عن السيطرة”.

كما يهدد القتال الدائر في السودان بجعل 1.5 مليون طفل فريسة للجوع بحلول أيلول/ سبتمبر، حسبما ذكرت منظمة “سيف ذا تشيلدرن” (أنقذوا الأطفال) اليوم الثلاثاء.

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