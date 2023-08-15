هدم بنايات مخالفة بمنطقة الرهراه ..أين كانت أعين السلطات بطنجة ؟

2023-08-15 / 22:23
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

أقدمت سلطات طنجة، مدعومة بعناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، مساء اليوم الثلاثاء 15 غشت، على هدم بناية “مخالفة” عبارة عن اقامة سكنية بمنطقة “الرهراه” .


وقالت مصادر مطلعة لهبة بريس ، أن عملية الهدم أتت بقرار من والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، محمد امهيدية , وتندرج في إطار التدابير والإجراءات المتخذة للحد من النزيف العمراني بالمدينة و مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.

ويرى متتبعون أن مسؤولية السلطة المحلية ثابتة بخصوص تشييد هذه البناية التي بنيت في منطقة مخصصة للفيلات ، وسط تساؤلات حول كيفية استباحة قانون التعمير بهذه المنطقة.

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