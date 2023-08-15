الاعلان عن نتائج النسخة الأولى من جائزة سوس ماسة للصحافة والفلاحة

أسدل الستار ليلة يوم أمس الاثنين 14 غشت 2023 عن نتائج النسخة الأولى من جائزة سوس ماسة للصحافة والفلاحة، والتي تم تنظمها من طرف الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبتعاون مع مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بأكادير، على هامش فعاليات المعرض الدولي للمنتوجات المحلية في دورته التاسعة والمقام في ساحة الأمل باكادير، في الفترة الممتدة ما بين 10 و15 غشت الجاري.

وتوجت هذه الجائزة ، التي تستهدف وسائل الاتصال السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية، والصورة الصحافية، أفضل المقالات والربورتاجات والبرامج التلفزيونية والإذاعية والصورة، للفترة الممتدة يونيو 2022 و يونيو 2023 ، من خلال جائزة لكل فئة، السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، والصورة الصحافية.

تمت دراسة الملفات المشاركة من قبل لجنة تحكيم متعددة التخصصات مكونة من مهنيين وشخصيات لها خبرة في مجال الإعلام والاتصال وأكاديميين في عالم الفلاحة.

فيما يلي لائحة الفائزين:

جائزة الإعلام البصري التلفزي الحسين أمزال في موضوع تحقيق الأمن الغدائي.

جائزة الصحافة المكتوبة ياسين صابر خلال تناوله موضوع النفايات البلاستيكية الزراعية بشتوكة.

جائزة الإعلام السمعي احمد المتوكل في موضوع ندرة مياه السقي.

جائزة الصحافة الالكترونية حنان رخام في موضوع الزعفران..المنتوج الذهبي المغربي.

جائزة الصورة الصحافية من نصيب ابراهيم فاضل في صورة عن شجرة الأركان المدرجة ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية، والتي تعد مصدرا عريقا للتنمية المستدامة والمرنة، ويأتي تتويج الزميل ابراهيم فاضل بعاصمة سوس اعترافا باحترافيته في ضبط العدسة ، والتقاط الصورة في أبهى حللها، كما يعتبر المصور إبراهيم فاضل أهم وأبرز المصورين بالجنوب ، لا تفارقه ألته التصويرية أينما حل وأرتحل . خبرته الطويلة في مجال التصوير جعلته يراكم المئات من الصور المميزة جعلت عدد من المنابر الإعلامية الوطنية والأجنبية تختار صوره في أغلفة مجلاتها، كما قام بتنظيم العديد من معارض الصور الفوتوغرافية آخرها معرض بمقر الأمم المتحدة بنيويورك شهر ماي الماضي.

وقال عز الدين فتحاوي، رئيس المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة في كلمته بالمناسبة أن هذه الجائزة تهدف إلى تحفيز الصحفيين والصحفيات بجهة سوس ماسة، والاعتراف بمجهودات نساء ورجال الصحافة الوطنية على الاهتمام الذي يولونه للقطاع الفلاحي، وللدور الهام للمعلومة في كافة مجالات القطاع الفلاحي والتنمية القروية.

كما تم تتويج وتسليم شواهد المشاركة لكل لممثلي القارة الأفريقية ضيوف شرف ” السينغال وساحل العاج” ضمن هذه الدورة، الى جانب تقديم شهادات تقديرية لعدد من الجمعيات والتعاونيات المشاركة.

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