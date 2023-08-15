الرئيس المالي يبحث مع بوتين الوضع في النيجر

2023-08-15 / 20:44
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هبة بريس - وكالات

قال أسيمي غويتا، قائد الجيش في مالي، اليوم الثلاثاء، إنه تحدث عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناقشا الوضع في النيجر.

وكتب غويتا على منصة إكس المعروفة سابقا بتويتر أن بوتين “شدد على أهمية التوصل لحل سلمي للوضع من أجل منطقة ساحل أكثر استقرارا”.

من جهته، قال الكرملين إن الاتصال تخلله “تشديد على أهمية حلّ الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصرا”.

وسبق أن حذرت مالي دول غرب إفريقيا من أي تدخل عسكري في نيامي.

ودعا بوتين إلى عودة النظام الدستوري في النيجر، بينما رحب يفغيني بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر بالانقلاب.

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تعليق واحد

  1. الانقلاب،في محله لقطع الطريق على عملاء فرنسا الخبيثة وامريكاالمجرمة ،ناشرة فيروس كورونا الذي ذهب ضحيته الملايين من المواطنين حول العالم .

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