طنجة..الشرطة السياحية توقف شاب وفتات يروجان المخدرات

2023-08-15 / 20:29
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هبة بريس -

تمكنت عناصر الفرقة السياحية لولاية امن طنجة زوال اليوم من توقيف شاب وفتاة في العشرينات من العمر وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المعنيين بالامر على مستوى شارع محمد السادس ،حيث اسفرت عملية تفتيشيهما عن ضبط لدى الفتاة ما مجموعه 238قرص مهلوس من نوع ريفوتريل فيما تم حجز لدى الموقوف الثاني ما مجموعه 20 قرص مخدر من نوع اكستازي.

كما أظهرت عملية تنقيط الشاب على مستوى قاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني انه يشكل موضوع مدكرة بحث من اجل قضية مماثلة.
وقد تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة؛ من اجل توقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذا الفعل الجرمي.

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