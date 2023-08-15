تصريحات جديدة لشنقريحة يجتر فيها أسطوانة العداء للمغرب

هبة بريس - الرباط

عاد رئيس أركان الجيش الجزائري ، سعيد شنقريحة الى اجترار أسطوانة العداء تجاه المغرب، عبر النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال شنقريحة في كلمة له خلال فعاليات المؤتمر 11 للأمن الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، عبر تقنية التحاضر عن بعد، بخصوص قضية الصحراء المغربية،إن “إفريقيا تسعى إلى استكمال مسارات تصفية استعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا وهي الصحراء العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي” بحسب قوله .

الجنرال سعيد شنقريحة يعد من العسكريين الأكثر عدوانية تجاه المغرب، لاعتبارات عديدة، أبرزها دعمه المتواصل لجبهة “البوليساريو” وانتمائه إلى جيل الحرس القديم بالجزائر الذي أسهم في بناء عقيدة العداء للمغرب ، خاصة بعد بعد حرب الرمال التي شارك فيها سنة 1963م.

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