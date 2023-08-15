زياد برجي يعلن انتصاره على إليسا مجددا

2023-08-15 / 20:31
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القسم الفني: هبة بريس

أعلن الفنان اللبناني زياد برجي انتصاره مجددا على مواطنته إليسا، في القضية المتعلقة بأغنية “وبطير”.

وقال برجي في بيان له: “أبلغنا المحامي جان قيقانو أن قاضي الأمور المستعجلة في دبي/الإمارات العربية المتحدة، أصدر قرارا بتاريخ 15/8/2023، قضى برد الدعوى التي تقدمت بها المدعية إليسار الخوري (إليسا) بوجه زياد البرجي لعدم اختصاص المحكمة نوعيا”.

وجاءت الدعوى القضائية التي رفعتها إليسا ضد زياد برجي والشاعر أحمد ماضي بسبب ما اعتبرته تعدي الثنائي على حقوق ملكية أغنية “أنا وبس / وبطير”، خاصة بعد رفض الثنائي وقف بث الأغنية.

وتوجه جان قيقانو محامي برجي إلى الإمارات يوم 6 غشت، وأقيمت أول جلسة محاكمة يوم 8 من نفس الشهر، حيث صدر الحكم يوم أمس الثلاثاء.

وفي العاشر من يوليوز الماضي، أعلن المكتب الإعلامي للفنان زياد برجي انتصاره على إليسا في قضية أغنية “وبطير”، وذلك بعد قبول المحكمة استئناف الحكم السابق الذي تقدم به برجي.

ووفق البيان الذي نشره المكتب الإعلامي لبرجي، فإنه يؤكد حصوله على حق من المحكمة في غناء ونشر أغنية “وبطير” التي سبق وأدتها إليسا بعنوان “أنا وبس”.

وكتب الفنان اللبناني آنذاك عبر حسابه على تويتر: “أبلغنا المحامي جان قيقانو أن محكمة الاستئناف كرّست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بأداء ونشر أغنية “وبطير”، بعدما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقًا”.

كما شارك عبر حسابه على “إنستغرام” فيديو يحمل لحن أغنية “وبطير”، وقال: “بكل تواضع.. بلحّن.. بغنّي.. بمثّل.. وبطير”.

يذكر أن الخلاف بين إليسا وبرجي بدأ عندما أقدم الأخير على تأدية أغنية “أنا وبس” ونشرها تحت عنوان “وبطير”، فاعتبرت إليسا ذلك تعديا واضحا على الحقوق الفكرية للأغنية.

وتقدمت إليسا بدعوى قضائية ضد برجي، وصدر الحكم الأول لصالحها، حيث قضى بمنع برجي من نشر وغناء الأغنية، وفي حال خالف القانون يغرم بمبلغ خمسة آلاف دولار.

وأعلنت إليسا عن صدور الحكم لصالحها بتغريدة عبر “تويتر” جاء فيها: “بعدو القضاء اللبناني بخير بوجود قضاة نزيهين وشرفاء، الحقيقة بيّنت، “أنا وبس” “إلي وبس!.. كل الشكر لوكيلي القانوني المحامي مارك حبقة يلي إيمان بقضيتي وبحقي وتحدى الباطل وردَّلي حقّي ….. ما بصح إلا الصحيح”.

إلا أن زياد برجي تقدم باستئناف الحكم الصادر حينها وربح الدعوى.

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