رسميا.. بلد الوليد الاسباني يعلن انتقال الياميق إلى الدوري السعودي

2023-08-15 / 19:56
0

هبة بريس : رياضة

أعلن نادي ريال بلد الوليد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه الدولي المغربي جواد الياميق إلى صفوف الوحدة السعودي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي انتقال جواد الياميق إلى صفوف الوحدة السعودي بعد نزول فريقه ريال بلد الوليد إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وبذلك سيلعب جواد الياميق إلى جانب مواطنيه فيصل فجر ومنير المحمدي اللذان يشكلان النواة الأساسية لفريق الوحدة السعودي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرياضية السعودية : الهلال يتفق مع إشبيلية لضم ياسين بونو

الرياضية السعودية : الهلال يتفق مع إشبيلية لضم ياسين…

2023-08-15 / 20:10
Photo of رسميا ..الهلال السعودي يعلن تعاقده مع البرازيلي نيمار

رسميا ..الهلال السعودي يعلن تعاقده مع البرازيلي نيمار

2023-08-15 / 20:00
Photo of غوارديولا: دي بروين قد يغيب 4 أشهر بسبب الإصابة

غوارديولا: دي بروين قد يغيب 4 أشهر بسبب الإصابة

2023-08-15 / 16:35
Photo of فريق سعودي الأكثر صرفا للأموال عالميا في الميركاتو الصيفي

فريق سعودي الأكثر صرفا للأموال عالميا في الميركاتو الصيفي

2023-08-15 / 15:33
Photo of محمد صلاح يعطي “الضوء الأخضر” للانضمام إلى الاتحاد السعودي

محمد صلاح يعطي “الضوء الأخضر” للانضمام إلى الاتحاد السعودي

2023-08-15 / 09:49
Photo of ديمتري ليبوف مدربا جديدا للبؤات الأطلس

ديمتري ليبوف مدربا جديدا للبؤات الأطلس

2023-08-14 / 21:03
Photo of بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد للدوري السعودي

بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يسجل أولى أهدافه في…

2023-08-14 / 17:54
Photo of ريال مدريد يعلن رسميا التعاقد مع الحارس كيبا حتى 2024

ريال مدريد يعلن رسميا التعاقد مع الحارس كيبا حتى…

2023-08-14 / 12:11
Photo of صحيفة: نيمار يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي

صحيفة: نيمار يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي

2023-08-14 / 09:32
Photo of 17 عداء وعداءة يمثلون المغرب في بطولة العالم لألعاب القوى

17 عداء وعداءة يمثلون المغرب في بطولة العالم لألعاب…

2023-08-13 / 21:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق