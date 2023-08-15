رسميا.. بلد الوليد الاسباني يعلن انتقال الياميق إلى الدوري السعودي

هبة بريس : رياضة

أعلن نادي ريال بلد الوليد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه الدولي المغربي جواد الياميق إلى صفوف الوحدة السعودي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي انتقال جواد الياميق إلى صفوف الوحدة السعودي بعد نزول فريقه ريال بلد الوليد إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وبذلك سيلعب جواد الياميق إلى جانب مواطنيه فيصل فجر ومنير المحمدي اللذان يشكلان النواة الأساسية لفريق الوحدة السعودي.

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