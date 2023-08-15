“متقيسش ولدي “: “بيدوفيل الشاطئ” دنّس العمل المدني و الجمعوي

هبة بريس - الرباط

استنكرت منظمة “ماتقيش ولدي” الاعتداء الجنسي الذي طال طفلا قاصرا بأحد شواطئ الجديدة، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل أن ينال “المجرم جزاءه”.

وعبرت الجمعية عن قلقة لأن الأمر يتعلق برئيس جمعية رياضية قاد مجموعة من القاصرين المنخرطين في جمعيته لخرجة ترفيهية للشاطئ ليتضح أنها خرجة “بيدوفيلية” من أجل هتك عرض القاصرين أمام مرأى المصطافين.

وقالت جمعية “متقيسش ولدي ” أن “ وجود مثل هؤلاء الأشخاص على رأس جمعيات يدنسون العمل المدني في المجال الرياضي ويهدمون أهدافه السامية من أجل نشر ثقافة الرياضة والحفاظ على صحة سليمة للأطفال”.

وأكدت المنظمة أنها ستراسل الجهات المعنية من أجل تدارس هذا الحادث الخطير الذي يدل على اتخاذ البيدوفيل وسائل جديدة من أجل التقرب من الأطفال.

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