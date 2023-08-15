تنصيب رجال سلطة جدد بإقليم الفحص أنجرة

هبة بريس - و م ع

ترأس عامل إقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي، اليوم الثلاثاء، بمقر العمالة ، مراسيم تنصيب رجال السلطة الملتحقين بالإدارة الترابية على إثر الحركة الانتقالية التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة بتعليمات ملكية سامية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وحضر مراسيم التنصيب رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة الإقليمية والمحلية ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات عسكرية ومدنية وفعاليات من المجتمع المدني .

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد المرزوقي، أن هذه العملية تأتي في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج ، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات الى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات ،وذلك خدمة لرعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس”

وفي هذا السياق ، أبرز المسؤول الترابي أن ممارسة السلطة تقتضي تكريس مقاربة ناجعة لجعل الإدارة في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ورعاية مصالحهم باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة والمضي قدما في استكمال أوراش التنمية التي يعرفها المغرب .

وتابع القول إن نجاح مهمة رجال السلطة رهين بانفتاحهم على محيطهم الإداري والاجتماعي ، مهيبا بالمنتخبين وممثلي المصالح الخارجية والأمنية وهيئات المجتمع المدني وكل الفاعلين أن يمدوا يد العون والمساعدة لرجال السلطة لتيسير المهام المنوطة بهم وإنجاح مساعيهم المهنية لصالح الساكنة المحلية .

وشدد السيد المرزوقي على أن نجاح شروط الاستقرار والتنمية بسائر مناطق الإقليم يتطلب تضافر الجهود لاستغلال الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بشكل أمثل لصالح الساكنة المحلية .

والتحق بصفوف الإدارة الترابية بإقليم الفحص أنجرة كل من: سعيد جرار في منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية ، وتوفيق الموحد في منصب رئيس دائرة الفحص ، وطارق مشرق في منصب قائد البحراويين، وسعيد بنمنصور في منصب قائد القصر الصغير ، وتوفيق امعناوي في منصب نائب رئيس دائرة ميناء طنجة المتوسط ، وتوفيق العبادي في منصب قائد ملوسة .

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