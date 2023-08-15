مخاوف استعمال مبيد “الميثوميل”في زراعة “الدّلاح” تصل إلى البرلمان

2023-08-15 / 18:22
1
هبة بريس - الرباط

وجه النائب البرلماني نبيل الدخش عن حزب الحركة الشعبية سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، حول الضجة التي أثيرت مؤخرا بخصوص المبيد الحشري “الميثوميل” الذي استهدف جزء من منتوج البطيخ الأحمر.

وورد في سؤال النائب البرلماني تساؤلات عن أوجه المراقبة المعتمدة، بخصوص استعمال المبيدات الضارة بالصحة، وكذا المنتوجات الفلاحية المعروضة للبيع.

وبعد الضجة التي أثارها خبر ضبط البطيخ الملوث، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية ( أونسا) ، وهو هيئة رسمية بيانا، أكد فيه أن نسبة العينات السليمة من البطيخ الأحمر على مستوى السوق الوطني بلغت نسبة 95 في المئة، مشيرا إلى أنه أخضع 260 عينة للتحاليل المخبرية.

وأوضح المكتب عبر حسابه الرسمي، على “إكس” (تويتر سابقا) أنه يكثف المراقبة على البطيخ الأحمر “الدلاح”، عبر أخذ العينات وتحليلها على مستوى الحقول وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية والضيعات الفلاحية.

وأشار البيان إلى أنه في حالة عدم مطابقة المنتوج لمعايير السلامة الصحية، يتخذ المكتب مجموعة من الإجراءات مثل تحرير محاضير، وإتلاف المحصول غير المطابق، بالإضافة إلى إشعار نقاط البيع من أجل سحب المنتوج وعدم تسويقه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الباراغوياني الجديد

الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الباراغوياني…

2023-08-15 / 21:36
Photo of الاعلان عن نتائج النسخة الأولى من جائزة سوس ماسة للصحافة والفلاحة

الاعلان عن نتائج النسخة الأولى من جائزة سوس ماسة…

2023-08-15 / 21:17
Photo of طنجة..الشرطة السياحية توقف شاب وفتات يروجان المخدرات

طنجة..الشرطة السياحية توقف شاب وفتات يروجان المخدرات

2023-08-15 / 20:29
Photo of تسجيل رقم قياسي تاريخي في استهلاك الكهرباء بالمغرب

تسجيل رقم قياسي تاريخي في استهلاك الكهرباء بالمغرب

2023-08-15 / 19:52
Photo of فتح بحث قضائي وتوقيف سائق سيارة استعمل سكة الترامواي بالبيضاء

فتح بحث قضائي وتوقيف سائق سيارة استعمل سكة الترامواي…

2023-08-15 / 19:49
Photo of “متقيسش ولدي “: “بيدوفيل الشاطئ” دنّس العمل المدني و الجمعوي

“متقيسش ولدي “: “بيدوفيل الشاطئ” دنّس العمل المدني و…

2023-08-15 / 18:44
Photo of تنصيب رجال سلطة جدد بإقليم الفحص أنجرة

تنصيب رجال سلطة جدد بإقليم الفحص أنجرة

2023-08-15 / 18:29
Photo of فاس.. مقت.ل شاب ثلاثيني بسبب “هاتف نقال”

فاس.. مقت.ل شاب ثلاثيني بسبب “هاتف نقال”

2023-08-15 / 14:26
Photo of ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام.. إيقاف شخص بالقنيطرة

ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام.. إيقاف شخص بالقنيطرة

2023-08-15 / 12:59
Photo of منظمات للطفولة تدخل على خط قضية “بيدوفيل الشاطئ”

منظمات للطفولة تدخل على خط قضية “بيدوفيل الشاطئ”

2023-08-15 / 12:35

تعليق واحد

  1. احذروا من كل المنتجات الفلاحية داخل الاسواق المغرب لأنها غير مراقبة.بخصوص مبيدات الكيماوية تدخل مع الماء إلى داخل المنتج الفلاحي فمثلا البطيخ الدلاح يسقى بماء التنقيط او الرش مخلوط مع المواد الكيماوية يعني يدخل إلى داخل البطيخ و الدلاح وهنا يمكن أن تكون كارثة على المستهلك، كم واحد ذهب به إلى الانعاش.. الخ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق