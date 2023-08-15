مخاوف استعمال مبيد “الميثوميل”في زراعة “الدّلاح” تصل إلى البرلمان

هبة بريس - الرباط

وجه النائب البرلماني نبيل الدخش عن حزب الحركة الشعبية سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، حول الضجة التي أثيرت مؤخرا بخصوص المبيد الحشري “الميثوميل” الذي استهدف جزء من منتوج البطيخ الأحمر.

وورد في سؤال النائب البرلماني تساؤلات عن أوجه المراقبة المعتمدة، بخصوص استعمال المبيدات الضارة بالصحة، وكذا المنتوجات الفلاحية المعروضة للبيع.

وبعد الضجة التي أثارها خبر ضبط البطيخ الملوث، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية ( أونسا) ، وهو هيئة رسمية بيانا، أكد فيه أن نسبة العينات السليمة من البطيخ الأحمر على مستوى السوق الوطني بلغت نسبة 95 في المئة، مشيرا إلى أنه أخضع 260 عينة للتحاليل المخبرية.

وأوضح المكتب عبر حسابه الرسمي، على “إكس” (تويتر سابقا) أنه يكثف المراقبة على البطيخ الأحمر “الدلاح”، عبر أخذ العينات وتحليلها على مستوى الحقول وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية والضيعات الفلاحية.

وأشار البيان إلى أنه في حالة عدم مطابقة المنتوج لمعايير السلامة الصحية، يتخذ المكتب مجموعة من الإجراءات مثل تحرير محاضير، وإتلاف المحصول غير المطابق، بالإضافة إلى إشعار نقاط البيع من أجل سحب المنتوج وعدم تسويقه.

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