فريق سعودي الأكثر صرفا للأموال عالميا في الميركاتو الصيفي

هبة بريس - وكالات

أصبح نادي الهلال السعودي بطل آسيا الأكثر إنفاقا في العالم على شراء عقود اللاعبين بين جميع الأندية بلا استثناء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023، حتى الآن.

وتصدر نادي الهلال المركز الأول من حيث الإنفاق على شراء اللاعبين، بعد التعاقد اليوم الثلاثاء، مع النجم البرازيلي نيمار قادما من فريق باريس سان جيرمان، ليصل الاجمالي إلى 278 مليون يورو.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر صفحته الرسمية على موقع “إكس”، إلى أن نادي الهلال قد حسم صفقة نيمار بشكل نهائي بدفع مبلغ 90 مليون يورو لشراء قيمة العقد المتبقي للاعب مع ناديه الفرنسي.

ومن المقرر أن يحصل النجم البرازيلي على راتب سنوي يقدر بـ100 مليون يورو، وسيحصل على قميص رقم 10 أيضا.

وأظهرت الصفقات التي تم إبرامها رسميا حتى الآن، وجود صفقتين لفريق الهلال من بين أغلى 10 تعاقدات في العالم.

فقد تعاقد النادي السعودي مع البرتغالي روبن نيفيز القادم من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، مقابل 55 مليون يورو.

كما استقطب “الزعيم” المهاجم البرازيلي مالكوم (26 عاما) من زينيت بطرسبورغ الروسي مقابل 60 مليون يورو، في أغلى صفقة في تاريخ الدوري الروسي الممتاز.

كما تعاقد نادي الهلال مع لاعب خط الوسط الصربي، الدولي سيرغي ميلينكوفيتش – سافيتش، قادما من لاتسيو الإيطالي، في صفقة تقدر بـ50 مليون يورو، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي قادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة تقدر بنحو 24 مليون يورو.

وتفوق نادي الهلال على أندية عالمية، خاصة الأندية الإنجليزية الأكثر صرفا في عالم كرة القدم، مثل أرسنال وتشيلسي، ومانشستر يونايتد.

وفي ما يلي قائمة الأندية الخمسة الأولى الأكثر انفاقا حتى الآن في الميركاتو الصيفي 2023:

الهلال (السعودية) – 278 مليون يورو

أرسنال (إنجلترا) – 231 مليون يورو

تشيلسي (إنجلترا) – 207 مليون يورو

توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – 193 مليون يورو

مانشستر يونايتد (إنجلترا) – 191 مليون يورو.

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