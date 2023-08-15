على يد رجل أعمال يمني.. الشيف بوراك يتصالح مع والده 

2023-08-15 / 14:58
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هبة بريس - وكالات

أعلن رجل أعمال يمني يدعى حامد المقطري، انتهاء الخلاف بين الشيف التركي بوراك أوزدمير، ووالده إسماعيل أوزدمير، بعد الأزمة التي نشبت بينهما بسبب بيع الأخير لمطاعم نجله.

وظهر المقطري وهو يسجل فيديو الصلح بين بوراك ووالده، قائلا: “حبيبي بوراك ووالده الغالي، أسأل الله لكما التوفيق والنجاح يا رب، اليوم أصلحت بين الشيف بوراك ووالده، أسأل الله لكما النجاح والتوفيق إن شاء الله”.

وأضاف المقطري ناصحا بوراك: “بوراك حبيبي، أهم شيء أنت وبابا، في مثل يمني يقول الدم عمره ما يصير ماء، وأنت وبابا أهم شيء حبيبي ربي يحفظك”.

من جهته أشار والد بوراك تعقيباً على حديث حامد المقطري، إلى أن علاقة صداقة قديمة تجمعه وابنه به.

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