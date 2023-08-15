الملك محمد السادس

الملك: متمنياتنا للشعب الهندي الصديق بموصول التقدم والازدهار

2023-08-15 / 13:47
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيدة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني للسيدة دروبادي مورمو وأصدق المتمنيات بموصول التقدم والازدهار للشعب الهندي الصديق.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: “وإذ أعرب لكن عن ارتياحي الكبير لما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة تنبني على التقدير المتبادل والتعاون المثمر في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، فإني أؤكد لفخامتكن حرصي على مواصلة العمل سويا معكن لتعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاقها، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين”.

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تعليق واحد

  1. الشعب الهندي النظيف
    الشعب الهندي يعتني بالأقلية المسلمة
    الشعب الهندي يعبد البقر
    و مع ذلك الشعب الهندي أقرب للمغرب من الشعب التبوني

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