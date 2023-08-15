إلهام القروي :” واش كيطلع للمهرجانات غير لي عندو العلامة الزرقاء”

2023-08-15 / 13:41
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القسم الفني: هبة بريس

وجهت الفنانة المغربية إلهام قروي سؤالا مباشرا للجهات المسؤولة على تنظيم الحفلات و المهرجانات، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وقالت إلهام عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة:”دبا واحد السؤال !! واش كيطلع فالمهرجانات الخشبة غي الي عندو العلامة الزرقاء”

وأضافت المتحدثة ذاتها قائلة: “غي باش نعرف حيت راه ولات غي 120 درهم ابونمو..غي باش نديرها حتى انا لعل وعسى”.

واعتبر العديد من النشطاء أن الفنانة المغربية تقصد بكلامها المهرجانات الشاطئية التي عرفت مشاركة مجموعة من النجوم المغاربة.

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