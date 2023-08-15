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ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام.. إيقاف شخص بالقنيطرة

2023-08-15 / 12:59
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، أمس الإثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكان المشتبه فيه كان قد أقدم، على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بالشارع العام بمنطقة “ميموزا” بمدينة القنيطرة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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