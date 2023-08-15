منظمات للطفولة تدخل على خط قضية “بيدوفيل الشاطئ”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أدانت كل من الشبيبة المدرسية و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، ما بات يعرف إعلاميا ب ” بيدوفيل الشاطئ، بعد نشر فيديو يوثق لحادثة اعتداء جنسي لرئيس جمعية تدعى “جمعية أبطال أناسي” على أطفال بشاطئ الجديدة، من خلال مداعبته لمناطق حساسة لطفل بمكان عام وأمام مرآى أطفال آخرين بصحبته ، وذلك ضمن رحلة خاصة نظمها المعني بالأمر لمجموعة من الأطفال عددهم 19 طفلا ينحدرون من مدينة الدار البيضاء باعتبارها المجال الترابي الذي تنشط به الجمعية ، وذلك خارج أي إطار قانوني يسمح له باصطحاب أو نقل الأطفال أو اكتراء مكان خاص لإقامتهم به.

وأشارت الشبيبة المدرسية في بلاغ لها للرأي العام، أن القضية أثارت مجموعة من المغالطات خصوصا فيما يتعلق بطريقة تداول هذا الخبر على المستوى الإعلامي أوعلى مستوى وسائل التواصل الإجتماعي ، واعتبار الحادثة تهم مخيما صيفيا وليس رحلة خاصة يتحمل فيها رئيس الجمعية موضوع الحادثة مسؤوليته القانونية لكل ما حدث.

وأشادت الشبيبة المدرسية في بلاغها

بالتجاوب السريع لمصالح الأمن بالجديدة من خلال اعتقال المعني بحادث الاعتداء وايداعه بالحراسة النظرية و فتح تحقيق قضائي في الموضوع ، فور الاطلاع على الفيديو الذي يوثق لحادث الإعتداء.

وأكدت الشبيبة على أن زمن ومكان وظروف حادث الإعتداء لا علاقة لهم لا من قريب أو من بعيد بمخيم صيفي ينظمه القانون، وليس متعلقا بمركز من مراكز التخييم التابعة للوزارة المعنية بقطاع الشباب ، وما يصاحب ذلك من مراحل و اجراءات منظمة لعملية التخييم من بدايتها إلى نهايتها كما هو مدرج بالمرسوم المنظم لعملية التخييم رقم 2.010111

اعتبار الحادث فعل جرمي يعاقب عليه القانون و يمس شريحة مجتمعية يقتضي الأمر من مختلف الفعاليات السياسية و المدنية المساهمة بشكل كبير في تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة من خلال تشديد العقوبة على كل سولت له نفسه الاعتداء على الأطفال، وتفعيل أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية خصوصا فيما يتعلق بمجالات التربية الجنسية والحماية الأسرية وغيرها من المجالات الأخرى التي يمكنها الحد من سوء استغلال الأطفال والاعتداء عليهم ، وضمان حقوقهم.

واعتبر بلاغ الشبيبة ان جمعيات المجتمع المدني مؤسسات مهمتها التأطير التربوي و الثقافي والرياضي والتربية على القيم الوطنية والدينية وأن أي سلوك خارج هذا الإطار يهم مرتكبيه ويسائلهم قانونيا وأخلاقيا طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، ولا يمكن اعتبار ذلك فيه تنقيص للأدوار المجتمعية والتربوية التي تقوم بها هذه المؤسسات في تكامل و انسجام مع باقي مؤسسات الدولة المهتمة بالمجال.

وأشار البلاغ أن هذه الحوادث و الظواهر المجتمعية المماثلة فرصة للوقوف على مكامن الخلل وتدارك ما يمكن تدراكه، خصوصا على مستوى اليقضة المجتمعية سواء من طرف المواطنين و المواطنات أو من طرف السلطات المختصة كل في مجال اختصاصه.

ودعا البلاغ نفسه ضرورة التفاعل الإيجابي لوسائل الإعلام مع هذه الحوادث والتحري و تقصي الأخبارمن مصادرها ، بشكل موضوعي يستحضر جلالة مهنة الصحافة و يعتبرها عنصرا مهما في تعزيز الوعي الجماعي بخطورة هذه الظواهر المجتمعية وكيفية التصدي لها ، و تأثير وسائل الإعلام في ذلك.

والتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين في مجال التخييم ببلادنا سواء تعلق الأمر بالسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة والشباب أو الجامعة الوطنية للتخييم وكل الجمعيات الوطنية والمحلية الجادة المهتمة بالمجال، والحرص على توفير كل الامكانات اللازمة لتكوين وتأطير الأطفال بالمخيمات الصفية في ظروف أحسن.

من جانبه تابع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين حول قضية بيدوفيل الشاطىء، بألم شديد و اهتمام بالغ ما تتداوله مجموعة من المواقع حول واقعة الاعتداء الجنسي على أطفال قاصرين يدعي الجاني انه ” ينظم مخيما لهم بالجديدة ”

وعبر المرصد في بلاغ له تأكيده على ان التنشئة الاجتماعية مسؤولية الجميع بدءاً من الاسرة و المؤسسات التربوية الحكومية منها و المدنية و الشارع و الإعلام .

وجدد اعتزازه بعطاءات و تضحيات الأغلبية الساحقة للسيدات و السادة عضوات و أعضاء أغلب الجمعيات الوطنية و المحلية ببلادنا ، و تفانيهم في مهامهم التربوية و الجمعوية في شتى المجالات و خصوصا التربوية منها .

نبه المرصد إلى خطورة خلط أوراق واقعة الاعتداءات الجنسية على الأطفال من جهة و واقع المخيمات ببلادنا من جهة ثانية و التي تقوم أغلب مؤسسات التخييم بأدوار وطنية تساهم في ترسيخ أخلاق المواطنة القائمة على مبدأ الحقوق و الواجبات.

و تعبيرا منه عن الموقف مما يقع بين الفينة و الأخرى من اعتداءات جنسية و تحرش على أطفال أبرياء من قبل ” منعدمي الضمير و الأخلاق ” بمجموعة من مواقع مؤسسات تربوية جمعوية مدنية أو حكومية ( كتاب – روض – مسجد – مخيم – قسم – الشارع العام … كما تم تسجيله خلال سنوات مضت ) فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين يشدد على موقفه الراسخ والمتمثل في رفض و إدانة أي شكل من أشكال الفساد الأخلاقي من تحرش و اعتداء جنسي و كل فعل حاط بالكرامة و كل ما من شأنه أن يناقض المواثيق و القوانين و الأديان و الأعراف.

و يجدد التأكيد على أن هذا النوع من الأحداث – و التي تقع اليوم في بعض المؤسسات تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من ” الفاقدين للتجربة ” أو أصحاب الحالات المرضية ” – يسيء لأدوار العمل الجمعوي الجاد و المسؤول ، و يسيئ للمجتمع وطنيا و دوليا ،

ودعا بلاغ المرصد النيابة العامة إلى تعميق البحث في الأحداث بأسبابها و ظروفها و امتداداتها و اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لتطبيق مقتضيات الدستور و القانون الملائم لخطورة الافعال الخطيرة تجاه طفولة بريئة .

كما سجل المرصد باعتزاز سرعة تجاوب النيابة العامة مع الحدث و اتخاذ التدابير الضرورية بشأنه .

كما طالب المرصد الجهات المعنية بمقاربة شمولية تدمج الأبعاد التربوية والحقوقية والنفسية والإعلامية تجاه الأطفال ضحايا هذا الاعتداء الشنيع و دعم كل المبادرات التي يقوم بها مختلف المتدخلين والفاعلين في مسار التنشئة الإجتماعية بشكل متكامل لبناء مجتمع حداثي منفتح مؤمن بثقافة الاختلاف و متشبع بقيم الأخلاق و المواطنة .

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