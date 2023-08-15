هاندا ارتشيل الوجه الإعلاني لعطر سعودي بدلاً من جورجينا رودريغز

2023-08-15 / 12:02
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القسم الفني: هبة بريس

استطاعت الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل أن تحتل مكان النجمة جورجينا رودريغيز، وأن تخسرها الكثير من الأموال.

في التفاصيل، وقع اختيار شركة العطور السعودية “لافيرن” Laverne على الممثلة التركية هاندا ارتشيل لتكون الوجه الإعلاني لعلامتها، كبديلة لعارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز.

وذكرت تقارير تركية أن أرتشيل اختيرت للترويج لمنتجات العلامة التجارية الرائدة في عالم البخور والعطور، ووقعت عقدًا مع العلامة لمدة عام، على أن يبث الإعلان في 9 دول عربية هي: السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وعمان، والأردن، والمغرب، وليبيا.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن اختيار أرتشيل كوجه إعلاني للماركة يعد إنجازًا في مسيرتها، لا سيما أنها أصبحت بديلة لجورجينا، التي كانت الوجه الإعلاني للعلامة التجارية قبل عدة أشهر حينما روَّجت لعطر Blue Laverne.

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