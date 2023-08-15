فاس.. مقت.ل شاب ثلاثيني بسبب “هاتف نقال”

2023-08-15 / 14:26
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وقعت يوم أمس الاثنين جريمة قتل، راح ضحيتها شاب ثلاثيني، إثر تلقيه ضربة قاتلة على مستوى الرأس، عجلت بوفاته على الفور بمدينة فاس

وحسب مصادر مطلعة أن الضحية تعرض لسرقة من ثلاثة أشخاص فيهم وحاولوا سرقة هاتفه النقال غير أن مقاومته لهم دفعت أحد المشتبه فيهم إلى استعمال آلة حادة وتوجيه طعنة قاتلة إلى الضحية على مستوى الرأس كانت كافية لإزهاق روحه.

وانتقلت عناصر الشرطة إلى مسرحها حيث قامت بمعاينة جثة الهالك والقيام بالإجراءات الاولية المعمول بها، قبل أن تتمكن من خلال البحث الذي أجري في الموضوع من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه، فيما لا يزال البحث جاريا عن شريكيه اللذين اختفيا عن الانظار.

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‫3 تعليقات

  1. الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام يا عباد الله. ستحاسبون امام الله تعالى ان لم تحكموا بشرعه الذى نزله على نبيه صلوات الله عليه وسلم.

  2. الناس تتسائل عن اكتظاظ السجون. وان العقوبات البديلة هي الحل.العقوبات البديلة مع من مع مجرمين أمثال هؤلاء الثلاثة الذين قتلوا روح من اجل هاتف.

  3. لم تعد صرامة مع المعتدين وهادا يفتح مجالا للفوضى والتسيب اللهم إن هادا لمنكر

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