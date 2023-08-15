تازة..صاعقة رعدية تنهي حياة راعي غنم في مغراوة

ع محياوي _ هبة بريس

لقي راعي غنم مساء يوم أمس الإثنين 14 غشت الجاري، مصرعه على الفور متأثرا بجروجه التي أصابته إثر صاعقة رعدية ضربت دوار تادمامت بجماعة مغراوة إقليم تازة حسب مصدر هبة بريس.

وفور علمهم بالحادث حلت إلى عين المكان مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية إلى عين المكان للقيام بالمتعين، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى ابن باجة بمدينة تازة بأمر من النيابة العامة المختصة.

كما فتحت عناصر الدرك الملكي، تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث

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