تازة..صاعقة رعدية تنهي حياة راعي غنم في مغراوة
ع محياوي _ هبة بريس
لقي راعي غنم مساء يوم أمس الإثنين 14 غشت الجاري، مصرعه على الفور متأثرا بجروجه التي أصابته إثر صاعقة رعدية ضربت دوار تادمامت بجماعة مغراوة إقليم تازة حسب مصدر هبة بريس.
وفور علمهم بالحادث حلت إلى عين المكان مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية إلى عين المكان للقيام بالمتعين، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى ابن باجة بمدينة تازة بأمر من النيابة العامة المختصة.
كما فتحت عناصر الدرك الملكي، تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث
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اللهم نسألك اللطف ونسالك حسن الخاتمة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
في هذه الفترة موجة الحر الغير المسبوقة في فصل الصيف تعرف تغيرات مناخية لهذا يجب علينا الحيطة والحذر منها ، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
حذاري حذاري ثم حذاري من الصواعق الرعدية وبالاخص في هذه الفترة الصيفية التي يتغير فيها الجو ورحم الله هذآ الشخص الذي ذهب ضحية هذه الصاعقة الرعدية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.