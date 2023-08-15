أكادير : ساكنة 17 حي سكني بدون مياه للشرب

2023-08-15 / 11:32
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عاشت ساكنة حوالي 17 حي سكني بمدينة أكادير، إبتداءا ليلة يوم أمس الاثنين 14 غشت الجاري،بدون مياه للشرب.

الاضطرابات وصلت حد الانقطاع بحسب بلاغ عممته “RAMSA”، هم على وجه الخصوص الأحياء العليا في المدينة وهي إليغ، الشرف، تادارت، النجاح، بواركان، حي الموظفين، الحي المحمدي، الداخلة، القدس، شارع عبد الرحيم بوعبيد، السلام، الهدى، تيليلا، أدرار، سفوح الجبال وأنزا العليا.

وربطت الوكالة الاضطرابات الحاصلة في تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية، إلى عطب على مستوى المنشآت التي تضخ الوكالة بها، لافتة إلى أن حالة الطقس التي تمر بها المنطقة في الأيام الأخيرة انعكست سلبا على احتياطي الخزانات.

وكانت مدينة أكادير قد سجلت يوم الجمعة الماضي درجة حرارة قياسية تجاوزت وفق معطيات قدمتها مديرية الأرصاد الجوية 50 درجة.

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