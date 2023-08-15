“سيلفي” يودي بحياة شاب خلال نزهة جبلية بإيطاليا

هبة بريس - وكالات

لقي رجل أعمال إيطالي (30 عاما) يدعى أندريا مازيتو مصرعه، في أعلى قمة جبلية في مدينة روتسو الإيطالية، بسبب صورة سيلفي حاول من خلالها منع هاتفه من السقوط فسقط خلف هاتفه.

وتداولت المواقع المحلية القصة المحزنة للشاب الإيطالي، الذي كان يلتقط صورة “سيلفي” مع صديقته سارة براغانتي، قبل أن يهتز الهاتف المحمول في يده ويسقط فيحاول الإمساك به، لكن سقط هو الآخر من نقطة على ارتفاع نحو 200 متر.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مازيتو فوق قمة جبلية قبل لحظات من وفاته، إذ يقف مبتسما وخلفه صديقته التي توقفت معه لالتقاط صور بين الجبال الإيطالية عندما كانا يتجولان.

وكشفت صديقته أن تلك الصورة، التي وصفتها بـ “الملعونة” كانت الأخيرة لهما معا، والتقطت قبل لحظات من سقوطه.

ونشرت صفحة Morbid Knowledge على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، صورة الثنائي قبل الحادث، وكتبت: “اللحظات الأخيرة لرجل الأعمال أندريا مازيتو قبل أن يسقط من ارتفاع 330 قدمًا ووفاته أمام صديقته أثناء محاولته لإمساك هاتفه”.

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