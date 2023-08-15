لأول مرة… الأمير هاشم يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

هبة بريس - وكالات

أعلن الأردن، تنصيب الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، نائبا للعاهل للأردني.

وأفادت صحيفة “عمون” الأردنية، بأن “الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، أدى اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني”، مشيرا أن ذلك أول تكليف يعهد به الملك عبدالله الثاني للأمير هاشم بعد أن أتم 18 عاما.

والأمير هاشم هو الابن الأصغر للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، إذ يسبقه ولي العهد الأمير الحسين والأميرة إيمان والأميرة سلمى.

ولي العهد الأردني الأمير حسين – سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023

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