لأول مرة… الأمير هاشم يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

2023-08-15 / 11:00
0
هبة بريس - وكالات

أعلن الأردن، تنصيب الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، نائبا للعاهل للأردني.

وأفادت صحيفة “عمون” الأردنية، بأن “الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، أدى اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني”، مشيرا أن ذلك أول تكليف يعهد به الملك عبدالله الثاني للأمير هاشم بعد أن أتم 18 عاما.

والأمير هاشم هو الابن الأصغر للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، إذ يسبقه ولي العهد الأمير الحسين والأميرة إيمان والأميرة سلمى.
ولي العهد الأردني الأمير حسين – سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحة العالمية: تسجيل 7 آلاف إصابة بالمتحور الجديد لـ”كورونا”

الصحة العالمية: تسجيل 7 آلاف إصابة بالمتحور الجديد لـ”كورونا”

2023-08-15 / 12:30
Photo of الادعاء العام في ولاية جورجيا يمنح ترامب مهلة للمثول أمام المحكمة

الادعاء العام في ولاية جورجيا يمنح ترامب مهلة للمثول…

2023-08-15 / 09:25
Photo of نيجيريا.. مقتل 26 عنصرا من قوات الأمن في كمين نصبه مسلحون

نيجيريا.. مقتل 26 عنصرا من قوات الأمن في كمين…

2023-08-14 / 23:55
Photo of نحو 100 قتيل في حرائق هاواي و الحصيلة مرشحة للارتفاع

نحو 100 قتيل في حرائق هاواي و الحصيلة مرشحة…

2023-08-14 / 23:14
Photo of مصرع 5 وفقدان 7 بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

مصرع 5 وفقدان 7 بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة…

2023-08-14 / 21:10
Photo of إصابة سائق موريتاني في اشتباكات مسلحة غرب مالي

إصابة سائق موريتاني في اشتباكات مسلحة غرب مالي

2023-08-14 / 20:00
Photo of هولندا..ضبط 8 أطنان من الكوكايين بميناء روتردام

هولندا..ضبط 8 أطنان من الكوكايين بميناء روتردام

2023-08-14 / 19:06
Photo of إيطاليا ..ثوران بركان “إتنا” يغلق مطار كاتانيا بصقلية

إيطاليا ..ثوران بركان “إتنا” يغلق مطار كاتانيا بصقلية

2023-08-14 / 18:35
Photo of في مصر.. شاب يسكب البنزين ويضرم النار في أفراد عائلته

في مصر.. شاب يسكب البنزين ويضرم النار في أفراد…

2023-08-14 / 17:01
Photo of اعتقال شخص حاول منع حرق القرآن في ستوكهولم

اعتقال شخص حاول منع حرق القرآن في ستوكهولم

2023-08-14 / 16:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق