محمد صلاح يعطي “الضوء الأخضر” للانضمام إلى الاتحاد السعودي
كشفت تقارير إعلامية أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أعطى الضوء الأخضر لإدارة الاتحاد السعودي، لبدء مفاوضات مع نادي الاتحاد بشأن انتقاله لصفوف الفريق الجداوي خلال هذا الصيف.
وظهرت تقارير مؤخرًا عن استعداد العملاق السعودي اتحاد جدة لتقديم عرض لنجم ليفربول محمد صلاح بعد خروجه من كأس العرب للأندية.
ويبدو أن محمد صلاح منفتح على الرحيل إلى المملكة العربية السعودية ليصبح أحدث نجم يقوم بذلك.
وقالت شبكة قنوات “الكأس” الإخبارية القطرية إن المهاجم المصري أعطى اتحاد جدة الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع ليفربول.
ونقلت الشبكة عن مصادر قائلة: “منح الدولي المصري محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.
ووفقًا لبعض التقارير فإن الاتحاد سيقدم عرضًا ضخمًا لصلاح قد يصل إلى 180 مليون جنيه إسترليني لموسمين فقط.
11 تعليقات
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة يارب..
مبلغ ضخم جدا ومبالغ فيه من الاتحاد السعودي..
اللهم يسر .صلاح يريد الخروج من ليفربول الى الاتحاد السعودي..
نروح كبير لعدد من اللاعبيين والنجوم الى الدوري السعودي..
الأندية السعودية استقطبت كبار عمالقة كرة القدم..
مسيرة موفقة لصلاح..
180 مليون جنيه استرليني يبدو أن محمد صلاح سيقبل بالعرض ..
اللهم يسر ..
نتمنى ان تمر الصفقة بنجاح..
موفق ان شاء الله تعالى..
محمد صلاح هداف ليفربول الانجليزي..