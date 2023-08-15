محمد صلاح يعطي “الضوء الأخضر” للانضمام إلى الاتحاد السعودي

2023-08-15 / 09:49
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هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير إعلامية أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أعطى الضوء الأخضر لإدارة الاتحاد السعودي، لبدء مفاوضات مع نادي الاتحاد بشأن انتقاله لصفوف الفريق الجداوي خلال هذا الصيف.

وظهرت تقارير مؤخرًا عن استعداد العملاق السعودي اتحاد جدة لتقديم عرض لنجم ليفربول محمد صلاح بعد خروجه من كأس العرب للأندية.

ويبدو أن محمد صلاح منفتح على الرحيل إلى المملكة العربية السعودية ليصبح أحدث نجم يقوم بذلك.

وقالت شبكة قنوات “الكأس” الإخبارية القطرية إن المهاجم المصري أعطى اتحاد جدة الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع ليفربول.

ونقلت الشبكة عن مصادر قائلة: “منح الدولي المصري محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

ووفقًا لبعض التقارير فإن الاتحاد سيقدم عرضًا ضخمًا لصلاح قد يصل إلى 180 مليون جنيه إسترليني لموسمين فقط.

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