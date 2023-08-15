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طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-08-15 / 09:10
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى محليا جد حار بكل من جنوب وجنوب شرق البلاد، وداخل منطقة سوس وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس وبمنطقة السايس.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالمنطقة الشرقية، في حين ستكون الأجواء غائمة جزئيا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

وستتشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل، إلى جانب تسجيل هبات لرياح قوية شيئا ما مع تناثر غبار غرب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و21 درجة بمرتفعات الأطلس و قرب السواحل، وما بين 30 و36 درجة بسهول تادلة والجنوب-الشرقي وداخل المناطق الجنوبية، وستكون ما بين 21 و29 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا ضئيلا بسوس والسهول الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وستبقى دون تغيير مهم بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الجرف، وهائجا بباقي السواحل.

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