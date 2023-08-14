برشيد…حملات تُطارد الكلاب الضالة فماذا عن مدينة سطات؟

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في خطوة ايجابية تأتي تفاعلا مع نبض الشارع ونشطاء الفايسبوك، قادت الجهات المسؤولة على تدبير الشؤون المحلية بمدينة برشيد، حملة منسقة بمختلف شوارع وأزقة المدينة لمطاردة الكلاب الضالة ومحاصرتها وجمعها ووضعها في أقفاص و نقلها إلى وجهات مجهولة شكلت موضوع تساؤل من قبل البعض.

هذا في الوقت الذي نوه كثيرون بهذه الخطوة، لكنهم في المقابل طالبوا بمحاربة الظاهرة بعيدا عن منطق الإبادة الجماعية، مقترحين حلولا بديلة من قبيل إجراء عمليات الإخصاء للذكور و التعقيم للإناث لمنع توالدها و تكاثرها وفي نفس الوقت إبقاءها على قيد الحياة.

عملية محاربة ظاهرة الكلاب الضالة بمدينة برشيد، كانت موضوع اجتماع لمسؤولي المدينة، استحضروا من خلاله كافة الإكراهات والمعيقات والعمل بالمذكرات الواردة في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار مضامين المساطر القانونية في شقها المتعلق بظاهرة محاربة الكلاب الضالة، كذا موقف الجمعيات التي تعنى بالرفق بالحيوانات، حيث أجمع المجتمعون على تخصيص مكان خاص لإيواء الكلاب الضالة المنتشرة بالمدينة مع الدعوة إلى تنظيم حملات آنية ومستمرة لجمعها.

كما التمس المجتمعون من بعض الجمعيات النشيطة في مجال حقوق الحيوانات، أن تعمل على تكثيف جهودها مع بعض الفاعلين والمحسنين وبعض المؤسسات المهتمة برعاية الكلاب الضالة، والتفكير في تشييد مأوى لتلك الكلاب والرعاية بها والإحتفاظ بها بعيدا عن المواطنين و ساكنة مدينة برشيد.

وفي السياق ذاته، وفي ظل انتشار الظاهرة ذاتها بشكل مقلق ومرعب بمدينة سطات، طالب جمعويون واعلاميون ومهتمون بالشأن المحلي بمدينة سطات، أن يحدو مسؤولو المدينة حدو جيرانهم بمدينة برشيد، وأن يطلقوا بدورهم حملات منسقة لمحاربة الظاهرة تفعيلا لدورية وزارة الداخلية في هذا الشأن، وذلك بهدف تخليص المدينة وساكنتها من مخاطر هذه الظاهرة التي شوهت مابقي من جمالية المدينة.

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