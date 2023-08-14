نيجيريا.. مقتل 26 عنصرا من قوات الأمن في كمين نصبه مسلحون

2023-08-14 / 23:55
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هبة بريس - مكتب طنجة

أفاد مصدران عسكريان بنيجيريا بمقتل ما لا يقل عن 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية وإصابة ثمانية آخرين في كمين نصبه مسلحون مساء الأحد، في وسط البلاد حيث يقاتل الجيش مجموعات إجرامية.

وقال متحدث باسم القوات الجوية إن “مروحية كانت تقوم بإجلاء جرحى تحطمت صباح الاثنين، في منطقة الكمين”.

كما أشار المصدران لتعرض موكب للقوات النيجيرية عصر الأحد، لكمين نصبه مقاتلون في ولاية النيجر.

ويشهد شمال غرب نيجيريا، ووسطها منذ أعوام أعمال عنف ترتكبها عصابات، عبر اقتحام قرى معزولة، وقتل سكانها أو خطفهم طلبا لفديات، أو حتى إحراق منازل هؤلاء بعد نهبها.

وأوضح مسؤول عسكري أن القوات “كانت عائدة من عملية حين نصب لها الإرهابيون كمينا على طريق زونغيرو- تيغينا السريع، وتعرضت لهجوم فقد على إثره 23 جنديا بينهم ثلاثة ضباط وإصابة ثمانية جنود”.

وأكد مسؤول عسكري آخر وقوع الهجوم وحصيلته. وأوضح أن المهاجمين تكبدوا “خسائر جسيمة”.

وقال متحدث باسم القوات الجوية النيجيرية أن مروحية من طراز “أم آي-171” تحطمت الاثنين، بعد إقلاعها من زونغيرو، فيما كانت تنفذ “مهمة إجلاء جرحى”.

وأضاف أنه “تبذل جهود حاليا لإنقاذ طاقم المروحية وركابها”، لافتا إلى فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

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