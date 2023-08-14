طنجة ..مصرع حارس عمارة إثر سقوطه من الطابق السادس

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوطه من الطابق السادس بشارع المسيرة بطنجة.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن المعني بالأمر، يشتغل حارسا لعمارة سكنية بالشارع المذكور ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان .

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها في وقت رجحت فيه مصادر فرضية الانتحار .

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