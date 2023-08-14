طنجة ..مصرع حارس عمارة إثر سقوطه من الطابق السادس
هبة بريس - مكتب طنجة
لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوطه من الطابق السادس بشارع المسيرة بطنجة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن المعني بالأمر، يشتغل حارسا لعمارة سكنية بالشارع المذكور ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان .
وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها في وقت رجحت فيه مصادر فرضية الانتحار .
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمه واغفر له..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه..
كل نفس ذائقة الموت..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
لا يؤخر الله نفسا جاء اجلها..
اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان..
اللهم ارحمه واغفر له..
يجب أخذ الحيطة والحذر لجميع العاملين..