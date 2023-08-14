طنجة ..مصرع حارس عمارة إثر سقوطه من الطابق السادس

2023-08-14 / 23:24
10
هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوطه من الطابق السادس بشارع المسيرة بطنجة.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن المعني بالأمر، يشتغل حارسا لعمارة سكنية بالشارع المذكور ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان .

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها في وقت رجحت فيه مصادر فرضية الانتحار .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تازة..صاعقة رعدية تنهي حياة راعي غنم في مغراوة

تازة..صاعقة رعدية تنهي حياة راعي غنم في مغراوة

2023-08-15 / 11:52
Photo of تطوان ..شاحنة تدهس سائق دراجة نارية وترديه قــ..ـتيلا

تطوان ..شاحنة تدهس سائق دراجة نارية وترديه قــ..ـتيلا

2023-08-14 / 19:11
Photo of اعتدى على مواطنة أجنبية بسلاح أبيض.. إيقاف مرشد سياحي “دون رخصة” بمراكش

اعتدى على مواطنة أجنبية بسلاح أبيض.. إيقاف مرشد سياحي…

2023-08-14 / 17:13
Photo of غرق طفل في صهريج مائي ضواحي العرائش

غرق طفل في صهريج مائي ضواحي العرائش

2023-08-13 / 20:41
Photo of تطوان ..أربعيني يُلقي بنفسه من الطابق الرابع

تطوان ..أربعيني يُلقي بنفسه من الطابق الرابع

2023-08-13 / 18:19
Photo of مــ..ـصرع عامليْن خلال إنجاز أشغال شبكة التطهير السائل بمديونة

مــ..ـصرع عامليْن خلال إنجاز أشغال شبكة التطهير السائل بمديونة

2023-08-13 / 18:08
Photo of حفل زفاف بجرادة ينتهي بجريمة ق_تل

حفل زفاف بجرادة ينتهي بجريمة ق_تل

2023-08-13 / 17:58
Photo of تارودانت : موجة الحر تقتل ” مشرد” ومطالب بحماية هذه الفئة

تارودانت : موجة الحر تقتل ” مشرد” ومطالب بحماية…

2023-08-13 / 13:27
Photo of مراكش : مــ..ـقتل أربعة أشخاص في حادثة سير

مراكش : مــ..ـقتل أربعة أشخاص في حادثة سير

2023-08-12 / 20:44
Photo of الجهود متواصلة لإخماد حريق مهول بغابة “مغراوة” بتازة

الجهود متواصلة لإخماد حريق مهول بغابة “مغراوة” بتازة

2023-08-12 / 17:31

‫10 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق