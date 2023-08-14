واقعة شاطئ الجديدة…عندما تُوثِّق أيادي النسوة وتفضح المستور

هبة بريس_ الرباط

كان شاطئ الجديدة المحطة الأخيرة التي أوقعت بصاحبها بطل الفيديو الذي وثقته نسوة وهن يتابعن عن قرب تحركات مريبة تذل على أن هناك شيء ما يحاك من وراء ستار…

وثقت كاميرا هاتف مصحوبة بصوت نسوي لتحركات تثير الاستغراب، ولعلها أسقطت الرجل في المحظور، على إثرها سيق إلى التحقيق، وبعدها انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي وحُملت الكاميرات والميكروفونات واللايفات للباحثين عن السبق الاعلامي، وتحركت معهم جمعيات حقوقية، منها من ندد واستنكر، ومنها من طالب بتصنيف الواقعة ضمن جريمة“الاتجار بالبشر” مع تشديد العقوبة على ما بات يسمى ب”بيدوفيل الجديدة”.

**الجديدة عاصمة دكالة…من هناك بدأت الحكاية

هُمْ فِتية اختاروا لأنفسهم اختيار الانخراط في إحدى الجمعيات الرياضية بمنطقة أناسي، والتي كانت محط انتقاذ حتى من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة الدار البيضاء-سطات، الذي تبرأ منها ومن خدماتها وقال في بلاغ له أن ما تم تداوله لا علاقة له بالمخيمات الصيفية التي ينظمها القانون، بقدر ما أن الأمر يتعلق بجمعية رياضية بأناسي، عملت على كراء شقة بمدينة الجديدة موهمة أولياء الأمور بأنه مخيم صيفي، وواقع الحال أن الجمعية أعلنت عبر منشور إعلاني لها عن تنظيم رحلة إلى شاطئ الوليدية من 1 إلى 10 غشت الجاري.

نعم هُم فتية قادهم القدر لخوض غمار هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر، الله وحده هو العالم بما تخفي الصدور وما تعلن، وما دار من أحداث داخل تلك الشقة المكتراه.. مادام أن بطل الفيديو أخذه الجهر بفعلته على رمال الشاطئ وأمام أعين المارة وبجوار باقي الأطفال الصغار، فما بالك عندما يكون بعيدا عن الأنظار…

فيديو وثقته أيادي نسوة على مايبدو من خلال أصواتهن التي رافقت أطوار التسجيل، كان كافيا شافيا لتحرك الأجهزة الأمنية بسرعة لالقاء القبض على المشتبه فيه للتحقيق معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بناء على شكاية سبق وأن تقدمت بها أسرة طفل قاصر تتهم فيها مسير جمعية رياضية خاصة، تعريض ابنها البالغ من العمر تسع سنوات لهتك عرض، وذلك خلال اصطحابه في رحلة رياضية.

** مطالب بتشديد العقوبة

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تفاعلت مع الواقعة، وأصدرت بلاغا شديد اللهجة، طالبت من خلاله بتكييف الأفعال الجرمية على أساس أنها اتجار بالبشر، من أجل ترتيب أقسى العقوبات عليه، مشددة على ضرورة وضع حد لسياسة التسيب وغض البصر عن كراء الشقق المفروشة لممارسة أفعال يجرمها القانون وتغاضي بعض المسؤوليين عنها مما يشكل إزعاجا للسكن وخطر ارتكاب جرائم مختلفة بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وطالبت الرابطة بضرورة فتح خط مباشر ومجاني للإبلاغ عن الاستغلال والانتهاك الجنسي للأطفال مع ضمان آلية التدخل السريع والفعال، مع جعل التدريب على منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين إلزامي لمؤطري المخيمات والمدربين الرياضيين الخاصين بالأطفال، والعمل على ترشيد وتقنين مجال مخيمات الأطفال بتحمل الدولة لمسؤوليتها في الإشراف على المخيمات إيواء وتغذية ومراقبة لسلامة الأطفال مع إشراك المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالأطفال في مجال التأطير والتنشيط.

**للواقعة أثر في نبش أحداث الماضي

لم تكد تمر واقعة شاطئ الجديدة بردا وسلاما على صاحبها، حتى نبشت أيادي الفايسبوكيين تسجيلات موثقة للمشتبه فيه وهو يتحدث في وقت سابق عن حادثة غرق تعرض لها أحد الأطفال ممن كانوا تحت مسؤوليته بإحدى الشواطئ قبل ثلاثة أشهر تقريبا.

هنا طالب العديد من خلال تعليقاتهم بإعادة فتح تحقيق مع المشتبه فيه حول ظروف وملابسات غرق الطفل وسيم آنذاك، والذي اختفى عن الأنظار، ليتم العثور على جثته فيما بعد بشاطئ السعادة بمدينة الدار البيضاء.

** الوكيل العام يودع المشتبه فيه السجن

أكدت مصادر هبة بريس، أن الوكيل العام لدى استئنافية مدينة الجديدة، قرر ايداع المشتبه فيه الرئيسي في قضية ماباتت تعرف ” قضية بيدوفيل شاطئ الجديدة”، سجن سيدي موسى بالجديدة في انتظار استئناف جلسات الإستنطاق التفصيلي، حيث تم تقديمه على انظار قاضي التحقيق في حالة اعتقال اخضع على إثره للتحقيق التمهيدي بشبهة الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصر.

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