بدر سلطان يتقاسم مع متابيعه مروره بأزمة نفسية

نجلاء مزيان: هبة بريس

تقاسم الفنان المغربي بدر سلطان مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، مروره بأزمة نفسية، دون الإفصاح عن نوع المشكل الذي واجهه في يومه الصعب “على حد تعبيره”.

وقال سلطان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام:” البارح داز نهار صعيب بزاف وكنت في حالة نفسية ربي لي عالم بيا، وكان عندي مشكل كبير كنا غادي نلغيو الحفلة لأسباب خارجة عن إرادتنا “.

وأضاف عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة:” مقدرتش منغنيش والجمهور جا على ودي وخلص باش يدخل، غنيت من قلبي وأنا مأزم، وملي شفت حب الناس وتفاعلهم نسيت كلشي شكرا حبابي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0