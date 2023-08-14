بدر سلطان يتقاسم مع متابيعه مروره بأزمة نفسية

2023-08-14 / 21:30
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

تقاسم الفنان المغربي بدر سلطان مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، مروره بأزمة نفسية، دون الإفصاح عن نوع المشكل الذي واجهه في يومه الصعب “على حد تعبيره”.

وقال سلطان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام:” البارح داز نهار صعيب بزاف وكنت في حالة نفسية ربي لي عالم بيا، وكان عندي مشكل كبير كنا غادي نلغيو الحفلة لأسباب خارجة عن إرادتنا “.

وأضاف عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة:” مقدرتش منغنيش والجمهور جا على ودي وخلص باش يدخل،  غنيت من قلبي وأنا مأزم، وملي شفت حب الناس وتفاعلهم نسيت كلشي شكرا حبابي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عادل الميلودي.. قالي مسؤول كبير ماتبقاش تهضر بزاف “غني وسكت”و طراكس عزيزة عليا بزاف

عادل الميلودي.. قالي مسؤول كبير ماتبقاش تهضر بزاف “غني…

2023-08-14 / 22:25
Photo of من طفلة عادية إلى نجمة و سفيرة لحرير الأمل لدعم مرضى السرطان في العالم العربي

من طفلة عادية إلى نجمة و سفيرة لحرير الأمل…

2023-08-14 / 19:26
Photo of لينا اكدور تهدي عمل فني من إنتاجها الخاص لمرضى السرطان

لينا اكدور تهدي عمل فني من إنتاجها الخاص لمرضى…

2023-08-14 / 17:48
Photo of في ذكرى رحيل شويكار.. ابنتها تروي أسرارا من حياتها لأول مرة

في ذكرى رحيل شويكار.. ابنتها تروي أسرارا من حياتها…

2023-08-14 / 15:49
Photo of العروسي تعلق على واقعة المخيم:”خصنا نربيو وليداتنا على الشجاعة والتكلم”

العروسي تعلق على واقعة المخيم:”خصنا نربيو وليداتنا على الشجاعة…

2023-08-14 / 12:23
Photo of الإشاعة تقتل والدة فدوى الطالب و الأخيرة تعلق

الإشاعة تقتل والدة فدوى الطالب و الأخيرة تعلق

2023-08-12 / 21:36
Photo of أغنى الساحة الفنية بأعمال متنوعة..عبد الاله عاجل ضيف برنامج “منسيون”

أغنى الساحة الفنية بأعمال متنوعة..عبد الاله عاجل ضيف برنامج…

2023-08-12 / 21:24
Photo of بسبب مناصرتها للبوليساريو ..مطالب بالغاء حفل الشابة وردة الجزائرية بالبيضاء

بسبب مناصرتها للبوليساريو ..مطالب بالغاء حفل الشابة وردة الجزائرية…

2023-08-12 / 20:40
Photo of l’artiste:”كشباب مغاربة خصنا نفتاخرو باللغة “و الثقافة ديالنا

l’artiste:”كشباب مغاربة خصنا نفتاخرو باللغة “و الثقافة ديالنا

2023-08-12 / 15:09
Photo of شقيق عادل إمام يكشف حقيقة اعتزاله التمثيل

شقيق عادل إمام يكشف حقيقة اعتزاله التمثيل

2023-08-12 / 14:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق