مصرع 5 وفقدان 7 بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس
هبة بريس - وكالات
قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم الاثنين إن 11 مهاجرا لقوا حتفهم وفُقد سبعة آخرون بينما تم إنقاذ 23 بعد انقلاب قارب قبالة صفاقس التونسية.
وأضافت أن وحدات خفر السواحل في صفاقس أنقذت 23 شخصا وانتشلت 11 جثة لمهاجرين بعدما غرق قاربهم قبالة سواحل سيدي منصور بصفاقس صباح يوم الاثنين. وقال التقرير إن معظم ركاب القارب كانوا تونسيين لكنه كان يحمل أيضا عددا من المهاجرين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
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10 تعليقات
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك..
شباب يبحث عن مستقبل زاهر بعدما كان يعيش في الضلمات ولكن شاءت الأقدار أن يتلقو حتفهم في البحر . رحمة الله عليهم..
نتمنى لهم الرحمة والمغفرة..
على السلطات تشديد المراقبة البحرية للحد من الهجرة السرية..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.يأسفنا سماع مثل هاته الأخبار الحزينة ..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا..
على الدولة تشجيع الشباب في خلق مقاولات وتشجيعهم على مشاريعهم ..
إنا لله وإنا إليه راجعون.اللهم ارحمهم