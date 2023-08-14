مصرع 5 وفقدان 7 بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

2023-08-14 / 21:10
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هبة بريس - وكالات

قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم الاثنين إن 11 مهاجرا لقوا حتفهم وفُقد سبعة آخرون بينما تم إنقاذ 23 بعد انقلاب قارب قبالة صفاقس التونسية.

وأضافت أن وحدات خفر السواحل في صفاقس أنقذت 23 شخصا وانتشلت 11 جثة لمهاجرين بعدما غرق قاربهم قبالة سواحل سيدي منصور بصفاقس صباح يوم الاثنين. وقال التقرير إن معظم ركاب القارب كانوا تونسيين لكنه كان يحمل أيضا عددا من المهاجرين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

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‫10 تعليقات

  2. شباب يبحث عن مستقبل زاهر بعدما كان يعيش في الضلمات ولكن شاءت الأقدار أن يتلقو حتفهم في البحر . رحمة الله عليهم..

  6. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.يأسفنا سماع مثل هاته الأخبار الحزينة ..

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