ديمتري ليبوف مدربا جديدا للبؤات الأطلس
هبة بريس - و م ع
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تعيين الفرنسي ديمتري ليبوف، مدربا للمنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 23 سنة.
وأضافت الجامعة في بلاغ على موقعها الرسمي، أن عقد المدرب الفرنسي يمتد إلى غاية 30 يونيو 2025، وستساعده السيدة فتيحة لعسيري في مهامه.
كما عينت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إيريك نيكولا، معدا بدنيا للمنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 23 سنة.
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المجموع 13 آراء
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13 تعليقات
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة..
اللهم يسر لهن ..
نتمنى لهن التوفيق والتألق الدائم..
مدرب في المستوى وله حضور وازن داخل الملاعب..
ما قدمن لبوؤات الأطلس شيء فوق العادة..
مسيرة موفقة لهن..
كما يقال: خبز الدار ياكلو البرّاني!
بدّل لحمار باغيول!!
فرنسي بفرنسي!! هذا ما يسمى بعقدة الفرنسي!
وكأن بلدنا الحبيب خال من الكوادر الرياضية و المدربين الاكفاء امثال الرڭراڭي وغيرهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
بداية انفراج مع هذا المدرب الجديد..
الكرة المغربية وصلت العالمية بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
لقجع الرجل المناسب في المكان المناسب..
موفقين ان شاء الله تعالى..
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الذي أعطى أولوية كبيرة للكرة المغربية..
كنت أتمنى اطارا مغربيا او مغربية وكفانا من هؤلاء الفرنسيين.