ديمتري ليبوف مدربا جديدا للبؤات الأطلس

هبة بريس - و م ع

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تعيين الفرنسي ديمتري ليبوف، مدربا للمنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 23 سنة.

وأضافت الجامعة في بلاغ على موقعها الرسمي، أن عقد المدرب الفرنسي يمتد إلى غاية 30 يونيو 2025، وستساعده السيدة فتيحة لعسيري في مهامه.

كما عينت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إيريك نيكولا، معدا بدنيا للمنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 23 سنة.

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