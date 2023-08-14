إصابة سائق موريتاني في اشتباكات مسلحة غرب مالي

2023-08-14 / 20:00
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هبة بريس - وكالات

تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش المالي ومسلحين من الأزواد قرب الحدود الموريتانية، ما خلف إصابة سائق موريتاني برصاص الجيش المالي، وفق وسائل إعلام موريتانية.

وأفاد موقع “الأخبار أنفو” المحلي بأن السائق تعرض لطلق ناري في ساقه بعد مروره من منطقة شهدت اشتباكات بين الجيش المالي وقوات فاغنر ومسلحين من الأزواد، مشيرا إلى أن السائق عاد إلى مدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرق لتلقي العلاج.

يأتي ذلك بعد يومين من صدور تحذير من إحدى الجماعات المسلحة التابعة لقوات الأزواد حث سائقي الشاحنات المتوجهة إلى شمال مالي بالعدول عن ذلك لأن المنطقة صارت “منطقة حرب ضد فاغنر والقوات المالية الحكومية”.

ولم تعلق السلطات الموريتانية بعد على الحادث لكنها سبق ودعت مواطنيها في المناطق الحدودية مع دولة مالي إلى توخي الحذر بعد اشتباكات شهدتها المنطقة أبريل الماضي .

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