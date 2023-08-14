هولندا..ضبط 8 أطنان من الكوكايين بميناء روتردام

هبة بريس - متابعة

تمكن الأمن الهولندي من ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في ميناء روتردام داخل حاوية محمّلة بالموز قادمة من الإكوادور

وقالت النيابة العامة الهولندية ان الكمية تم ضبطها في 13 يوليوز الا ان التحقيقات أجلت الاعلان عن الخبر ، حيث كشفت ان قيمة إعادة بيع الكمية المحجوزة تقدر بـ600 مليون يورو.

وقالت النيابة العامة في بيان “في 13يوليو الفائت، صادرت الجمارك كمية من المخدرات ضمن أكبر عملية مصادرة تجري في ميناء روتردام”.

وأضافت “ضُبطت 8064 عبوة من الكوكايين يبلغ وزن الواحدة منها كيلوغراماً واحداً، كانت مخبأة في 12 صندوق موز”، مشيرةً إلى أنه جرى التخلّص من هذه المخدرات.

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