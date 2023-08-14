إيطاليا ..ثوران بركان “إتنا” يغلق مطار كاتانيا بصقلية

2023-08-14 / 18:35
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هبة بريس - وكالات

ألغيت كل الرحلات من مطار كاتانيا وإليه في صقلية، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثامنة مساء، بسبب ثوران بركان جبل إتنا الذي انتشر رماده في المجال الجوي، وفق ما أعلن المطار.

وقالت الشركة المسؤولة عن إدارة مطار كاتانيا على موقعها «بسبب النشاط البركاني لجبل إتنا وانتشار رماد بركاني، علّقت حركة الطيران حتى الثامنة مساء» (18:00 ت غ). وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت أنه تم إلغاء كل الرحلات حتى الساعة 11:00 ت غ.

في الوقت نفسه، وقّع رئيس بلدية كاتانيا إنريكو ترانتينو مرسوما «يحظر خلال الساعات الـ 48 المقبلة سير الدراجات الهوائية والنارية، إذ إن العديد من المناطق في المدينة مغطاة بطبقة من الرماد البركاني»، وفق ما ذكرت البلدية على موقعها الإلكتروني.

ويُعد إتنا الذي يبلغ ارتفاعه 3324 مترا، أعلى بركان نشط في أوروبا، وقد ثار مرارا خلال السنوات الـ 500 الماضية.

على صعيد آخر، ضربت عاصفة رعدية عنيفة بلدة باردونيكيا الإيطالية، قرب الحدود الفرنسية، ليل الأحد الاثنين، متسببة بانزلاق تربة وانهيار طيني لم يسفر عن وقوع إصابات.

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