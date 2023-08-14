بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد للدوري السعودي
هبة بريس : رياضة
وقع الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، اليوم الإثنين، أولى أهدافه في الموسم الجديد من الدوري السعودي ضمن الجولة الافتتاحية.
وسجل حمد الله هدف التقدم لإتحاد جدة أمام الرائد في حدود الدقيقة 58 من الجولة الثانية.
حمدالله يسجل الهدف الأول للاتحاد⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/MWi5RUITZ6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023
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10 تعليقات
أسد الأطلس حفظه الله تعالى..
حمد لله هداف الإتحاد السعودي..
على رئيس الإتحاد منح إشارة عمدة الفريق احمد الله..
حمد الله لا يجب التفريط فيه ..
بالتوفيق والنجاح..
اللهم يسر له ..
اللهم وفقه للخير ..
أبناء المغرب العريق …
هنيئا له ..
هنيئا لنا بهذا البطل الشهم..