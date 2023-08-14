بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد للدوري السعودي

هبة بريس : رياضة

وقع الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، اليوم الإثنين، أولى أهدافه في الموسم الجديد من الدوري السعودي ضمن الجولة الافتتاحية.

وسجل حمد الله هدف التقدم لإتحاد جدة أمام الرائد في حدود الدقيقة 58 من الجولة الثانية.

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