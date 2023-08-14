لينا اكدور تهدي عمل فني من إنتاجها الخاص لمرضى السرطان

2023-08-14 / 17:48
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت مصادر جريدة هبة بريس، أن الفنانة المغربية لينا أكدور انتهت مؤخرا من تصوير مشاهد فيلم قصير من انتاجها الخاص.

و أضافت المصادر ذاتها أن العمل هو عبارة عن هدية من لينا لجميع مرضى السرطان في العالم، إذ أنها ستجسد فيه دور طفلة مريضة بالسرطان، و هو من إخراج المخرج رضوان أقلعي.

و في سياق متصل، فقد أعلنت لينا مؤخرا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام عن تعيينها كسفيرة لحرير الأمل لنقل رسالة انسانية تساهم في دعم أطفال السرطان في الوطن العربي.

وقالت لينا عبر ذات المنصة:”سعيدة بانضمامي لمنظمة حرير كسفيرة لدعم المبادرات الانسانية للمجتمع الطفولي عامة ومرضى السرطان خاصة بالوطن العربي”.

وواصلت قائلة:”اليوم جيت ندعم أطفال المرضى بالسرطان من خلال حملة إنسانية و اللي بغيت المتابعين ديالي كاملين يساهمو معانا فيها من خلال توفير 100 باروكة شعر اللي غادي يستافدو منها أطفال مصابين بمرض السرطان ربي يشفيهم”.

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