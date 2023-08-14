اعتدى على مواطنة أجنبية بسلاح أبيض.. إيقاف مرشد سياحي “دون رخصة” بمراكش

2023-08-14 / 17:13
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، يمتهن الإرشاد السياحي بدون رخصة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض في حق مواطنة أجنبية.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى دخول الضحية في خلاف مع المشتبه فيه، لأسباب تتعلق بنشاطه في الإرشاد السياحي بدون رخصة، حيث عمد هذا الأخير إلى تعريض الضحية لجروح طفيفة على مستوى الظهر باستعمال أداة حادة، قبل أن تسفر عملية أمنية عن توقيفه بمنزله بمدينة مراكش وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.

وقد تم نقل الضحية للمستشفى الذي غادرته فور تلقيها للعلاجات الضرورية، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذا الاعتداء.

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تعليق واحد

  1. كل من يقوم بعمل غير مرخص يعتبر نفسه فوق القانون لأنه “قديم ” في هذا العمل وبالتالي اكتسب الشرعية بالأقدمية، انظر ما يفعل حراس السيارات بتواطئ مفضوح من طرف الجهات المسؤولة عن تسيير وتنظيم المدن

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